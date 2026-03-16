Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia | visite fod dj e relax

A Battaglia, nella cornice dei giardini storici di Villa Selvatico, si svolge la tradizionale giornata di Pasquetta con visite guidate, musica dal vivo e momenti di relax all’aperto. L’evento prevede l’ingresso ai visitatori, la presenza di un DJ e una proposta di cibo e bevande per il pubblico che decide di trascorrere la giornata nel parco. La giornata si svolge senza particolari incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.

Quest’anno festeggia la Pasquetta immerso nella bellezza dei giardini storici di Villa Selvatico, tra natura, musica e buon cibo. Una giornata pensata per stare insieme, rilassarsi all’aria aperta e godersi l’atmosfera dei Colli Euganei con amici e famiglia. Appuntamento lunedì 6 aprile dalle 10 alle 22. Ultimo accesso alle ore 20. Porta con te amici, famiglia e la voglia di goderti una Pasquetta diversa dal solito, tra natura, musica e buon cibo. In occasione di Pasquetta il nostro servizio ristoro arricchirà l’esperienza con un irresistibile BBQ all’aperto, regalando momenti di convivialità e sapori unici in un’atmosfera davvero inimitabile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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