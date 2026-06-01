hanmi signs licensing deal with lilly for sonefpeglutide lapsglp 2 analog

Notizia in breve

L’azienda farmaceutica ha firmato un accordo di licenza con Lilly per il sonefpeglutide, un analogo di LAPSGLP-2. La partnership riguarda più di una indicazione terapeutica. L’annuncio è stato diffuso il 1° giugno 2026, da Seoul. La notizia si concentra sulla collaborazione tra le due compagnie per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco.