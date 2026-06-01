Hanmi Signs Licensing Deal with Lilly for sonefpeglutide LAPSGLP-2 analog
L’azienda farmaceutica ha firmato un accordo di licenza con Lilly per il sonefpeglutide, un analogo di LAPSGLP-2. La partnership riguarda più di una indicazione terapeutica. L’annuncio è stato diffuso il 1° giugno 2026, da Seoul. La notizia si concentra sulla collaborazione tra le due compagnie per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Lilly licenses Hanmi’s sonefpeglutide(LAPSGLP-2 analog) for multiple indications SEOUL, South Korea, June 1, 2026 PRNewswire — Hanmi Pharm. Co., Ltd. (“Hanmi”) today announced that they have entered into a license agreement for the development, manufacturing and commercialization of Hanmi’s biologic drug candidate sonefpeglutide (LAPSGLP-2 analog) with Eli Lilly and Company (“Lilly”). Sonefpeglutide is a novel drug candidate incorporating Hanmi’s proprietary long-acting platform technology, LAPSCOVERY™. Hanmi has previously received FDA marketing approval for a biologic incorporating its LAPSCOVERY platform and is currently conducting additional global clinical trials for five other programs utilizing the same platform. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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