Nella serie Half Man, l’attore Jamie Bell ha descritto il finale come il più difficile che abbia mai affrontato. Le sue parole sono accompagnate da spoiler sul finale, che si conclude con un epilogo considerato devastante. Bell ha sottolineato la grande dedizione richiesta per interpretare questa parte, lasciando intendere la complessità e l’intensità della scena conclusiva della serie. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla trama del finale.

-Attenzione: seguono spoiler importanti su Half Man e il suo finale- Se c’è una parola che affiora subito dopo avere visto la straordinaria interpretazione di Jamie Bell nella serie Half Man, è “dedizione”. Anche se a ben vedere non è sufficiente per descrivere l'intensità con cui si cala nel personaggio di Niall. Un ruolo difficile che gli richiede, lungo tre episodi estenuanti e turbolenti, più una manciata di flashback nelle puntate precedenti, di incarnare una persona travolta da crisi personali e da un’agitazione costante, sempre all’ombra del suo migliore amico?fratello maggiore?aguzzino, Ruben ( Richard Gadd, anche autore e creatore della serie). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Half Man ha un finale devastante, come ci racconta Jamie Bell: «È la cosa più difficile che abbia mai fatto»

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