Emil Holm, terzino in prestito dalla Juventus, dovrà rinunciare ai Mondiali a causa di un nuovo infortunio muscolare. Questa è la settima assenza tra i nazionali rossoblù e si aggiunge alle difficoltà fisiche del giocatore, che ha definito il momento come il più difficile della sua carriera. Holm non parteciperà alla competizione internazionale, confermando il suo stato di fragilità fisica.

Sette nazionali rossoblù attesi da un importante supplemento di stagione. E l’ottavo non sarà lo iellatissimo, e fisicamente fragilissimo, Emil Holm, che a causa dell’ennesimo infortunio muscolare dovrà saltare l’agognato Mondiale americano. Ancora una volta il terzino svedese, che ha giocato la seconda parte di stagione in prestito alla Juve, ma che il 30 giugno rientrerà alla casa madre rossoblù, ha pagato dazio a un guaio fisico. Già al lavoro da qualche giorno nel ritiro della nazionale di Svezia Holm ha rimediato un infortunio muscolare che, come informa il comunicato del Federcalcio svedese, lo terrà lontano dai campi "per diverse settimane". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La disperazione del terzino che rientrerà dal prestito juventino: "È il momento più difficile che io abbia mai affrontato». Holm, ennesimo infortunio e addio Mondiale

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