Chi è e cosa ha fatto Luca Signorelli il passante eroe che ha sfidato il terrore Tajani | un esempio per tutti Abbia la medaglia al Valor Civile

Da secoloditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Signorelli, un passante presente in un incidente avvenuto in un'area urbana di Modena, è stato riconosciuto come un eroe per aver fronteggiato una situazione di pericolo. Secondo testimoni, l’uomo ha tentato di fermare un soggetto che avrebbe manifestato intenzioni violente, in un momento di forte tensione. Il suo intervento è stato descritto come coraggioso, e in seguito ha ricevuto il supporto di autorità e figure pubbliche. La sua azione ha portato alla consegna di una medaglia al Valor Civile.

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Abbiamo visto chi è l’investitore che, a detta di molti presenti sulla quel tragico teatro urbano di Modena, «voleva uccidere tutti». Ora vediamo chi è il passante eroe di certo non per caso e non per un solo giorno. Luca Signorelli, il cittadino eroe accolto dagli applausi in ospedale dai feriti. Accolto da un applauso scrosciante e spontaneo al suo arrivo all’ Ospedale di Baggiovara, Luca Signorelli accenna un sorriso e risponde con un filo di voce: «Grazie, grazie». Ha ancora la testa fasciata e i segni della battaglia sulla pelle, ma oggi l’Italia intera guarda a lui con profonda commozione e ammirazione. Non è l’eroe di un giorno, ma il simbolo di quel coraggio civico che non si arrende davanti al terrore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Chi è e cosa ha fatto Luca Signorelli, il passante eroe che ha sfidato il terrore. Tajani: un esempio per tutti. Abbia la medaglia al Valor Civile
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