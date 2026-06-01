Nel primo pomeriggio di Rai 1, Caterina Balivo ha annunciato una decisione che ha deluso molti spettatori. La conduttrice ha comunicato un cambiamento nel programma, suscitando reazioni di scontento tra il pubblico. La scelta è stata commentata come una delusione da parte di alcuni telespettatori, che avevano apprezzato la versione precedente. La novità è stata introdotta senza preavviso e ha generato discussioni sui social network.

Il primo pomeriggio di Rai 1 ha riservato una sorpresa poco gradita a molti telespettatori. Nel giorno di lunedì 1° giugno, infatti, chi si aspettava il consueto appuntamento in diretta si è trovato davanti a una programmazione diversa, senza annunci evidenti e senza una spiegazione immediata in onda. Per una fetta di pubblico ormai abituata alla compagnia quotidiana del programma, lo stop è sembrato improvviso. A pesare non è stata solo l’assenza della puntata nuova, ma anche la sensazione di essere stati lasciati senza indicazioni precise, con il risultato di alimentare domande e malumori sui social. Adriana Volpe, la super festa di compleanno dopo il GF Vip con grandi, grandissimi assenti Caterina Balivo, sorpresa su Rai 1 e bufera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Hai scelto così, ma che delusione”. Caterina Balivo, la decisione per il suo pubblico

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