La Volta Buona a rischio? La decisione Rai su Caterina Balivo

La Rai ha già preso la sua decisione sui palinsesti del prossimo anno: Caterina Balivo e La Volta Buona sono confermati su Rai 1 per la stagione 20262027. Ecco tutte le ragioni dietro questa scelta e cosa aspettarsi. C’è chi la dava per spacciata, chi invocava un cambio radicale nel pomeriggio di Rai 1. Invece Caterina Balivo è ancora lì, solida, riconfermata. La Rai ha già deciso: La Volta Buona tornerà in onda anche nella stagione 20262027. Una notizia che arriva prima del previsto e che chiude ogni speculazione sul futuro del talk show pomeridiano. La Volta Buona torna su Rai 1: cosa sappiamo. Secondo le indiscrezioni riportate da BubinoBlog, uno dei portali più affidabili per i retroscena del mondo televisivo italiano, i vertici della Rai avrebbero già dato il via libera alla quarta stagione di La Volta Buona. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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