Caterina Balivo ha criticato duramente Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, in un confronto pubblico. Balivo ha chiesto perché Evelina non abbia agito in una determinata situazione, riferendosi a un episodio legato all'entourage di Sgarbi. Lo scambio ha attirato l'attenzione sui rapporti tra le parti, con Evelina che da tempo esprime dissenso riguardo alle persone che circondano il critico.

Un durissimo scambio tra Caterina Balivo ed Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, che da tempo punta il dito contro l'entourage che circonda il critico d'arte in questo momento difficilissimo della sua vita. A La Volta Buona, il programma in onda su Rai 1, è andato in scena lo scontro, con accuse pesantissime e repliche altrettanto nette. Evelina Sgarbi ha subito respinto le voci sul riavvicinamento con il padre: " Non è vero ". E ancora: "Non c’è mai stato un allontanamento da lui come persona". La ragazza ha ribadito che, a suo giudizio, i problemi sarebbero iniziati con il peggioramento delle condizioni di salute del padre. "Si è rivoltata la situazione, facendomi passare per la figlia che punta al patrimonio ", ha tuonato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi, Caterina Balivo stronca la figlia Evelina: "E allora perché non lo hai fatto?"

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