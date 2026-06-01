Ha ucciso il padre della compagna Fabrizio Barberini si è avvalso della facoltà di non rispondere

Fabrizio Barberini, accusato di aver ucciso il padre della sua compagna, si è presentato davanti al gip del tribunale di Pordenone lunedì 1 giugno. Durante l'udienza di convalida del fermo, l’indagato ha scelto di non rispondere alle domande e si è avvalso della facoltà di non rispondere. La sua posizione legale resta in fase di definizione.

È rimasto in silenzio Fabrizio Barberini, indagato per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu. L'indagato si è presentato davanti al gip del tribunale di Pordenone dove si è svolto nel pomeriggio di lunedì 1 giugno l’udienza di convalida del fermo. Presenti anche i suoi avvocati: Francesco Sinigoi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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