Dopo aver ucciso la moglie mercoledì 18 marzo, l’uomo coinvolto nel femminicidio è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere. Durante il periodo di degenza, si è procurato alcune ferite superficiali e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’evento.

LE INDAGINI. L’uomo, dopo aver ucciso la moglie mercoledì 18 marzo, si era procurato alcune ferite superficiali ed era piantonato in ospedale dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Giovedì 19 marzo è stato portato in carcere. È stato dimesso poco dopo le 11 di giovedì 19 marzo dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l’uomo di 49 anni che mercoledì mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo in via Pescaria, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l’accusa di omicidio.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere

Articoli correlati

Terrorismo, Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondereE' il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Mohammed Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia accusato di essere al...

Femminicidio Valentina Sarto a Bergamo, il marito dimesso dall’ospedale e portato in carcere: atteso l’interrogatorioBergamo, 19 marzo 2206 – È stato dimesso questa mattina, poco dopo le 11, dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di...

Altri aggiornamenti su Femminicidio Dongellini dimesso...

Temi più discussi: Valentina uccisa dal marito da cui si stava separando. Lui la minacciava, sapeva che era innamorata di un altro; Femminicidio di Valtesse: la accoltella e poi chiama la figlia: Ho colpito Valentina, sta molto male; Femminicidio a Bergamo, la vittima si chiamava Valentina Sarto: lavorava nel bar dello stadio.

Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Si è avvalso della facoltà di non rispondereL’uomo, dopo aver ucciso la moglie, si era procurato alcune ferite superficiali ed era piantonato in ospedale dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Giovedì è stato portato in carcere. ecodibergamo.it

Femminicidio Valentina Sarto a Bergamo, il marito dimesso dall’ospedale e portato in carcere: atteso l’interrogatorioDopo aver accoltellato la moglie - con la quale era sposato dal 24 maggio del 2025, anche se la coppia stava assieme da oltre dieci anni - Vincenzo Dongellini si era provocato delle ferite superficial ... msn.com

Il femminicidio di Bergamo. Valentina Sarto aveva paura del marito che da tempo la sottoponeva ad abusi e violenze. L’uomo, ora in carcere, non risponde alle domande dei magistrati. #Tg3 - facebook.com facebook

Femminicidio a Bergamo, il marito dimesso dall'ospedale e portato in carcere x.com