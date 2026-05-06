Garlasco Sempio in procura con gli avvocati | letto il capo d’accusa dai pm si è avvalso della facoltà di non rispondere

Un uomo di 38 anni è arrivato questa mattina negli uffici della Procura di Pavia, accompagnato dai propri avvocati, per l’interrogatorio. Dopo aver ascoltato il capo d’accusa dai pubblici ministeri, ha scelto di non rispondere alle domande e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto ingresso negli uffici in auto, evitando così la folla di giornalisti presente davanti all’edificio.

Il 38enne ha fatto ingresso negli uffici della Procura di Pavia per l’interrogatorio, evitando la folla di giornalisti presenti grazie all’arrivo in auto. Nel corso dell’atto istruttorio, i magistrati hanno proceduto con la lettura formale delle contestazioni a suo carico, mentre la linea difensiva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio in procura con gli avvocati: letto il capo d’accusa dai pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere GARLASCO Le Iene, il mistero e il duello da sentire Bocellari Bruzzone - Ultime Garlasco Notizie correlate Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura per testimoniare. Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondereUno dei passaggi decisivi della indagine, arriva a 48 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Garlasco, Andrea Sempio in Procura il 6 maggio, la strategia dei legali: "Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere"A Sempio vengono contestate l’aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti, "riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Domenica In 2025/26 - Garlasco, la Procura di Pavia convoca Sempio: svolta nelle indagini? - 03/05/2026 - Video. Delitto Garlasco, Sempio arrivato in Procura a Pavia: ma non risponderà ai pm. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi in Procura Sempio e Marco Poggi. Indagato non risponderà a pm. LIVE ... tg24.sky.it Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia, folla di giornalistiAndrea Sempio si trova da qualche minuto negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. (ANSA) ... ansa.it La diretta di questa giornata importante per il caso di Garlasco - facebook.com facebook La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. #Sempio, unico indagato oggi andrà in procura ma non risponderà ai pm x.com