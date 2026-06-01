Una giovane artista ha avviato una mostra nel centro storico di Carrara, esponendo le sue opere realizzate durante gli studi nella città. La mostra, inaugurata venerdì 5, presenta una serie di lavori che riflettono il suo percorso formativo e la sua prospettiva artistica. L’esposizione si trova in un luogo centrale, attirando visitatori interessati a scoprire le creazioni di questa artista emergente. La mostra rimarrà aperta per un periodo limitato, offrendo l'opportunità di vedere le sue opere dal vivo.

CARRARA – Arte abitata a Carrara porta una nuova voce nel cuore del centro storico. Venerdì 5 giugno alle 18,30 il fondo di via Santa Maria 9 apre le porte al vernissage di Prima Impersonale, prima mostra personale di Gaia Pivac, artista originaria di Reggio Emilia che da un decennio ha scelto Carrara come città di adozione, dove ha frequentato la Scuola del marmo e l’Accademia di Belle arti. Lo spazio è stato messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Carrara nell’ambito di un bando realizzato in coprogettazione con Erp, pensato per ospitare iniziative socioculturali e artistiche nel centro storico. La mostra resterà aperta fino al 21 giugno, ogni sera dalle 18 alle 22 con ingresso libero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ha studiato a Carrara e ora espone nel cuore della città: chi è Gaia Pivac e cosa troverete alla sua mostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tradizioni pasquali in vetrina, mostra dedicata a pani e dolci tipici nel cuore della cittàNel centro della città, una mostra espone tradizioni pasquali attraverso una selezione di pani e dolci tradizionali.

In oltre 200 alla mostra ‘Occhi sulla storia’, Nicoletta Mantovani: “Il Carlino per Pavarotti? La sua Modena che era nel cuore”Oltre 200 persone, tra rappresentanti istituzionali, figure del mondo culturale, autorità militari e lettori, hanno partecipato al taglio del nastro...