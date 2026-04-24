Oltre 200 persone, tra rappresentanti istituzionali, figure del mondo culturale, autorità militari e lettori, hanno partecipato al taglio del nastro della mostra 'Occhi sulla storia', allestita per celebrare i 140 anni de 'Il Resto del Carlino'. L’evento si è svolto a Modena il 24 aprile 2026, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario del quotidiano. Tra i momenti della giornata, un intervento di Nicoletta Mantovani che ha ricordato il legame tra Pavarotti e la sua città natale.

Modena, 24 aprile 2026 – Oltre 200 persone, tra rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura, autorità militari e lettori, hanno partecipato al taglio del nastro della mostra 'Occhi sulla storia' per celebrare i 140 anni de 'Il Resto del Carlino' (1885-2025). Porte aperte alla città a Palazzo dei Musei (con ingresso da viale Vittorio Veneto) per l'esposizione che, tramite le prime pagine del nostro quotidiano, riavvolge il nastro sui grandi fatti di cronaca e di costume dall'Ottocento a oggi con un allestimento che richiama il movimento della rotativa. Un’occasione per festeggiare anche 80 anni di cronaca locale. La tappa modenese dell'esposizione - reduce dal successo di Bologna - è anche l'occasione per festeggiare gli 80 anni di cronaca locale (la nostra redazione fu aperta nel 1946 segnando la rinascita del dopoguerra).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In oltre 200 alla mostra ‘Occhi sulla storia’, Nicoletta Mantovani: “Il Carlino per Pavarotti? La sua Modena che era nel cuore”

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