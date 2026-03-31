Nel centro della città, una mostra espone tradizioni pasquali attraverso una selezione di pani e dolci tradizionali. L’evento raccoglie diverse varietà di prodotti tipici, offrendo ai visitatori un’occasione per conoscere le specialità legate alle celebrazioni di questa festività. L’esposizione si svolge in un luogo pubblico e rimane aperta al pubblico per un determinato periodo.

Agrigento riscopre le sue tradizioni più autentiche attraverso un’esposizione dedicata ai pani e ai dolci tipici del periodo pasquale. Un appuntamento che unisce cultura gastronomica e identità locale valorizzando il lavoro dei panificatori e le produzioni legate alla memoria collettiva del territorio. A presentare l’evento saranno il commissario straordinario della Camera di commercio Giuseppe Termine e il presidente di Assopanificatori Agrigento Davide Dallicardillo. L’esposizione offrirà ai visitatori un viaggio tra forme, profumi e significati simbolici dei prodotti pasquali, espressione di un patrimonio che si tramanda da generazioni. Non solo degustazione visiva, ma anche un’occasione per raccontare il valore culturale del pane e dei dolci della tradizione tra riti religiosi e gesti quotidiani che ancora oggi resistono nel tempo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Tradizioni pasquali in vetrina, mostra dedicata a pani e dolci tipici nel cuore della città

Articoli correlati

"Dolce Avellino – Golosità in Strada": dolci tipici e brindisi nel cuore della cittàDal 5 all’8 marzo 2026 il cuore di Avellino si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto con la prima edizione di “Dolce Avellino – Golosità in...

Pani rituali sardi: significati, simboli e tradizioni dei pani cerimoniali della SardegnaC’è un momento, in certi paesi dell’interno della Sardegna, in cui il tempo sembra sospendersi.