Livorno | deve scontare due anni di carcere per tentata rapina aggravata 40enne arrestata

Una donna di 40 anni, originaria del Nord Africa, è stata arrestata dai carabinieri di Montenero. Era ricercata per aver tentato una rapina aggravata e doveva scontare due anni di carcere. La donna è stata fermata e portata in carcere in esecuzione a una condanna definitiva.

Era ricercata dopo una condanna definitiva a due anni di reclusione per tentata rapina aggravata. Una 40enne originaria del Nord Africa è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri di Montenero, che hanno dato esecuzione al provvedimento a suo carico. I fatti per cui la donna è stata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Piombino, arrestata 50enne per estorsione: deve scontare oltre 2 anni di carcere

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