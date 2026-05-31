Una donna di 38 anni di etnia rom è stata arrestata dai Carabinieri a Roma San Paolo. Era latitante da tempo e doveva scontare 10 anni di carcere, in base a un ordine emesso dalla Procura di Milano. La donna è stata fermata e portata in carcere.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno messo fine a un lungo periodo di latitanza di una 38enne di etnia rom, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’operazione, conclusasi lo scorso 28 maggio, rappresenta il risultato di una complessa e meticolosa attività info-investigativa sviluppata dai Carabinieri che hanno saputo ricostruire con precisione le abitudini e i movimenti della ricercata, nonostante i numerosi tentativi di rintraccio risultati infruttuosi nel corso degli anni. Determinante si è rivelata l’approfondita analisi del contesto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, arrestata latitante: deve scontare 10 anni di carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arrestato il latitante Giuseppe Scornaienchi dopo mesi di indagini

Notizie e thread social correlati

Sopreso a rubare una bombola del gas a Roma: arrestato latitante, deve scontare 6 anni di carcereUn uomo è stato arrestato dai carabinieri a Roma mentre stava rubando una bombola del gas in zona Tor Cervara.

Livorno: deve scontare due anni di carcere per tentata rapina aggravata, 40enne arrestataUna donna di 40 anni, originaria del Nord Africa, è stata arrestata dai carabinieri di Montenero.

Temi più discussi: Sopreso a rubare una bombola del gas a Roma: arrestato latitante, deve scontare 6 anni di carcere; Roma, sorpreso dopo il furto fornisce un nome falso: doveva scontare sei anni di carcere; Traffico di droga, latitante stanata in Olanda: deve scontare 10 anni; Si aggirava con fare sospetto: latitante arrestato a Desenzano del Garda.

Sopreso a rubare una bombola del gas a Roma: arrestato latitante, deve scontare 6 anni di carcereQuando lo hanno sorpeso mentre rubava una bombola del gas i carabinieri non sapevano di aver fermato un latitante. Dopo gli accertamenti è emerso che doveva scontare sei anni, due mesi e tredici giorn ... fanpage.it

Latitante internazionale tra i pendolari della metro A: arrestato a Vittorio Emanuele, deve scontare 8 anniSi muoveva tra i flussi della metropolitana romana cercando di confondersi nella quotidianità della città, ma su di lui gravava un mandato di cattura internazionale, con una latitanza protrattasi dal ... romatoday.it