Lunedì 1 giugno, un ultraleggero si è schiantato tra le case a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Durante l’incidente, l’aereo ha colpito un palo della luce e si è schiantato a terra. Il bilancio include feriti e danni materiali. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sullo stato delle persone coinvolte. La Polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto.

Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a Valbrembo, in provincia di Bergamo, trasformando una manovra di volo in una tragedia. L’impatto è avvenuto poco dopo le 16 in via Don Bosco, a breve distanza dalla pista dell’ Aeroclub. Il velivolo si è schiantato tra le abitazioni, in una zona residenziale, finendo davanti al cancello di una villetta e coinvolgendo alcune auto parcheggiate. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito gravissimo. A perdere la vita è stato l’istruttore Daniel Taino, 26 anni, originario di Pianengo, nel Cremonese. Con lui c’era un allievo di 19 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ha colpito un palo della luce”. Ultraleggero si schianta tra le case: il bilancio è pesante

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Ultraleggero urta un palo della luce e precipita tra le case a Valbrembo: un morto e un 19enne feritoUn ultraleggero si è schiantato tra le case di Valbrembo, in provincia di Bergamo, dopo aver colpito un palo della luce.

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