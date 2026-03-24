Incidente a Roma | perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce morto 53enne

Incidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato contro un palo della luce. Il dramma si è consumato in via di Tor Cervara all'altezza di piazza della Cervelletta. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo della due ruote, modello Zontes 350 GK, e poi c'è stato il tragico impatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale del gruppo IV Tiburtino. I caschi bianchi, adesso, dovranno delineare l'esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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