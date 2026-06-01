Guido Rocca | un’opera per Narconon simbolo di rinascita e gratitudine

Notizia in breve

Nel 2012, Guido Rocca ha creato un’opera dedicata a Narconon, un centro di riabilitazione. L’opera rappresenta un simbolo di rinascita e gratitudine. Rocca ha trasformato esperienze difficili in arte, trovando una nuova identità attraverso il progetto. La creazione è stata esposta pubblicamente e ha attirato attenzione su temi di recupero e speranza. La sua iniziativa ha coinvolto anche altri soggetti nel condividere il messaggio di rinascita.