Italia 1946-1994 I dettagli di Guido Melis che fanno la storia della complessa rinascita

Nel 1953, durante le elezioni politiche italiane, 419 parlamentari eletti nel 1948 non sono stati riconfermati, tra Camera e Senato. Questa circostanza rappresenta un dato specifico tra i vari eventi che hanno caratterizzato il periodo tra il 1946 e il 1994, un arco temporale che ha visto numerosi cambiamenti nel panorama politico e istituzionale del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È probabile che a un lettore disattento appaia poco rilevante, un dettaglio insignificante, sapere che nel 1953 non siano stati rieletti ben 419 parlamentari della legislatura del 1948, tra Camera e Senato. Il 1953 è l’anno dell’azzardo della riforma del sistema elettorale voluta da Alcide De Gasperi e Mario Scelba. La riforma mancata che le opposizioni di sinistra e di destra definirono “truffa”. La legge assegnava il 64,4 per cento dei seggi della Camera (380 su 590) alla lista o al gruppo di liste collegate che avessero superato il 50 per cento dei voti validi. Nel 1948 si era votato con il sistema proporzionale. L’obiettivo era garantire stabilità alle coalizioni e dunque ai governi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia 1946-1994. I “dettagli” di Guido Melis che fanno la storia della complessa rinascita Notizie correlate Un Sì per liberare la magistratura dalle correnti. Parla Guido Melis“Negli anni ‘70 le correnti erano movimenti ideali, ora sono un sistema di potere” dice al Foglio lo storico della magistratura, esponente di... Alle urne il 2 giugno 1946, Antema ‘la centenaria’ è la voce della storia: “Votare, che emozione”Reggio Emilia, 2 marzo 2026 – Antema Nironi, nata l’8 aprile del 1925, ha votato il 2 giugno 1946.