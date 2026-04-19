Un ulivo è stato piantato a Massa in memoria di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni ucciso lo scorso 11 aprile davanti al figlio in piazza Palma. L’iniziativa si è svolta il 19 aprile 2026, come segno di ricordo e di speranza. La pianta è stata collocata nel centro della città, diventando un simbolo di pace e rinascita per la comunità locale.

Massa, 19 aprile 2026 – Un simbolo di pace e rinascita. Una pianta di ulivo per ricordare Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso davanti al figlio in piazza Palma a Massa lo scorso 11 aprile. La pianta è stata donata alle 16 di oggi, 19 aprile, alla città dagli agricoltori di Coldiretti come “simbolo cristiano e universale di pace e rinascita”, “segno fisico e potente di ammonimento e insegnamento”, come “albero della non violenza e del rispetto: una testimonianza visibile e immediata per ricordare a tutti noi che la strada dell'intolleranza e della rabbia è sempre sbagliata, qualunque sia la ragione che la scatena". https:www.lanazione.itvideoomicidio-bongiorni-lulivo-donato-come-simbolo-contro-la-violenza-l42bb7wx L’installazione floreale temporanea in piazza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Simbolo di pace e rinascita”. Un ulivo per ricordare Giacomo Bongiorni

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