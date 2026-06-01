Guerra Pd-M5s sui manager Le cure? Un terno al lotto

Il confronto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sui manager delle Asl sta creando una crisi nella sanità sarda. Le tensioni tra le due forze politiche si sono intensificate, portando a una paralisi nella gestione delle strutture sanitarie. La situazione ha generato un vero e proprio terremoto amministrativo, con le nomine dei direttori che si susseguono senza trovare un accordo stabile. La sanità locale si trova in una fase di stallo totale.

Cinque stelle e grillini si scannano. E rischiano di affossare la sanità sarda, in un terremoto amministrativo che sta letteralmente paralizzando la gestione delle Asl. Ma evidentemente la politica viene prima di tutto, dei pazienti di sicuro. In sintesi: la presidente grillina Alessandra Todde ha commissariato le Asl e silurato i direttori generali della sanità con una legge giudicata incostituzionale dalla Consulta. I manager hanno presentato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento della procedura ma lei è andata avanti imperterrita. Cosa accadrà ora? Ovviamente arriveranno i ricorsi dei dirigenti licenziati che chiederanno risarcimento e reintegrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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