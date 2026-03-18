Emilia Romagna l' accusa al Pd | Con il ticket sui farmaci meno cure

In Emilia Romagna, le vendite di farmaci sono diminuite, secondo quanto riferito, a causa della decisione del governatore del Partito Democratico di introdurre il pagamento del ticket ai cittadini. Questa misura ha portato a un calo nell'acquisto di medicinali nella regione. La questione ha suscitato critiche rivolte al Partito Democratico, accusato di aver ridotto le cure disponibili.

Cala la vendita di farmaci in Emilia-Romagna. Il motivo? La decisione del governatore dem, Michele De Pascale, di far pagare il ticket ai cittadini. A denunciarlo è Forza Italia, che attribuisce, numeri alla mano, la flessione delle vendite alla misura varata dalla giunta l’anno scorso, che ha introdotto il ticket a partire dal 2 maggio 2025, sconfessando, peraltro, la linea del suo partito e della sua segretaria, Elly Schlein, che va dicendo da tre anni che il governo taglia la spesa sanitaria e costringe gli italiani a pagare di tasca propria per le cure. «In soli sette mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese di maggio del ticket sui... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Ciao a tutt*, Sto iniziando a studiare per i concorsi come istruttore amministrativo. Mi preoccupa l'orale..non ho mai fatto esamini orali perché sono straniera e non ho studiato l'università qua. Vorrei provare nella zona dell'Emilia Romagna. Pensate che sia diffi - facebook.com facebook

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