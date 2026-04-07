Ogni giorno è un terno al lotto | sos buca pericolosa tra le vie Sbarre Centrali e Saja

I residenti di via Sbarre Centrali segnalano da mesi la presenza di una grande buca all’incrocio con via Saja, considerata molto pericolosa. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi percorre quotidianamente quella strada, poiché il danno si trova in una zona di passaggio intenso. La buca, che si trova tra le vie Sbarre Centrali e Saja, rappresenta un rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Sono stanchi e arrabbiati i residenti di via Sbarre Centrali, la causa? Un’enorme e pericolosa buca che insiste da mesi all’incrocio tra via Sbarre Centrali e via Saja. La grossa voragine, segnalata più volte, continua a rimanere lì, delimitata da una rete arancione sostenuta da pali di ferro che hanno già provocato diversi incidenti tra i residenti. A denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile è la signora Antonella Macheda: "È quasi un anno che viviamo con questa voragine nel bel mezzo di una strada trafficatissima a doppio senso di marcia. Per chi guida, ogni giorno è un terno al lotto: bisogna cercare di coordinarsi per evitarla e non finirci dentro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Si parla di: Buca pericolosa all’incrocio tra via Sbarre Centrali e via Saja: mesi di disagi e rischi per cittadini; Uova di Pasqua artigianali come opere d'arte e buone da morire: dove comprarle a Reggio Calabria.

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