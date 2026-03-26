Il senatore di Forza Italia si dimetterà da capogruppo nel corso della giornata, con l'annuncio che sarà sostituito da Stefania Craxi. La decisione viene comunicata in via ufficiale e sarà resa nota nel pomeriggio. La stessa figura del senatore dovrebbe essere candidata alla presidenza di un ente pubblico.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo il risultato del referendum, molto deludente anche e proprio nelle regioni guidate da presidenti forzisti, come quelle del Sud, si è aperto un aspro confronto interno agli azzurri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Maurizio Gasparri costretto a dimettersi da capogruppo di FI: arriva Stefania Craxi

Articoli correlati

Leggi anche: Forza Italia, Maurizio Gasparri costretto a lasciare la poltrona di capogruppo: al suo posto Stefania Craxi

Leggi anche: Forza Italia, Gasparri costretto a lasciare il posto di capogruppo: arriva Stefania Craxi

Aggiornamenti e notizie su Maurizio Gasparri

Temi più discussi: In Forza Italia cade la prima testa: Gasparri costretto a lasciare la presidenza dei senatori; Via Crucis di Vance e i Maga divisi; 24 maggio 1915, la Grande Guerra e il Secolo breve; Scuola e violenza, formiamo i genitori.

Forza Italia, Maurizio Gasparri costretto a lasciare la poltrona da capogruppo al Senato. In pole c’è Stefania CraxiA Palazzo Madama convocati i senatori azzurri alle 16.30 dopo la raccolta firme di 14 colleghi su 20. Tra i nomi per la successione spunta Stefania Craxi ... affaritaliani.it

Maurizio Gasparri costretto a lasciare la poltrona da capogruppo al Senato: scatta la resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendumL'ex ministro, vicinissimo al segretario Tajani, sacrificato per primo. La famiglia Berlusconi avrebbe preteso il rinnovamento ... today.it

Fuori Maurizio Gasparri, dentro Stefania Craxi. Dopo la sconfitta referendaria la famiglia Berlusconi impone il cambio ai vertici del gruppo di Forza Italia al Senato: nelle ultime ore il presidente della Lazio Claudio Lotito aveva concluso la raccolta firme dei sen - facebook.com facebook

Si è dimesso Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di Forza Italia x.com