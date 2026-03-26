Stefania Craxi nuovo capogruppo FI al Senato | Marina Berlusconi non è adusa a mettere becco – Il video

Il 26 marzo 2026 è stato annunciato che Stefania Craxi assume il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Durante un intervento, ha dichiarato di provare stima e affetto verso Marina Berlusconi, con la quale condivide un legame che risale ai tempi dei loro padri. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa affermazione o sui rapporti tra le parti coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "A Marina Berlusconi mi lega un sentimento di stima e affetto, lo stesso che legava i nostri padri. Detto questo, Marina Berlusconi non è adusa a, come dire, mettere becco se non esprimendo delle opinioni nel partito, quindi è stata una decisione di un gruppo politico condivisa da tutti e prima di tutto dal segretario", Stefania Craxi nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato, in un punto stampa fuori al Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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Stefania Craxi nuovo capogruppo FI al Senato: Marina Berlusconi non è adusa a mettere becco

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