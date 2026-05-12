Dopo le celebrazioni del 9 maggio, in Russia si torna a parlare di conflitto in Ucraina. Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra potrebbe concludersi prossimamente, senza però entrare nel merito dei dettagli. Nel frattempo, alcuni nomi sono stati avanzati come possibili mediatori, anche se le autorità russe hanno precisato che Bruxelles non può assumere questo ruolo. La tensione tra le parti rimane alta, con nuovi scontri e discussioni sul futuro del conflitto.

Passate le celebrazioni del 9 maggio in Russia, la guerra dei droni torna calda. A raffreddare, invece, sono gli entusiasmi delle scorse ore, dopo le parole di Vladimir Putin che prevede una “ fine vicina ” della guerra e le prime ipotesi sui nomi del mediatore. Perché da Mosca puntualizzano: è troppo presto per definire i “dettagli” sulla fine del conflitto e, comunque, l’Europa “è esclusa come mediatore perché punta a prolungare il più possibile il conflitto”. “Le basi gettate in termini di processo di pace ci permettono di affermare che la fine è vicina – ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riprendendo le dichiarazioni del presidente – Ma in questo contesto, al momento, non è possibile parlare di dettagli specifici”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russia risponde all’Ue sulla pace in Ucraina: “È vicina, ma è presto per i dettagli. Bruxelles non può fare da mediatore”

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