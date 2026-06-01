Guerra in Medio Oriente quella lunga ?mezza tregua? che balla tra lo stop al conflitto e l?inasprimento dello scontro

Gli Stati Uniti e Israele hanno intensificato le operazioni militari in Libano e Gaza, con Israele che estende le azioni in entrambe le aree. Gli iraniani hanno riaperto i tunnel precedentemente bombardati da americani e israeliani, consentendo il passaggio tra le zone. Donald Trump ha richiesto un aumento delle attività militari, mentre le tensioni tra le parti continuano a salire, senza segnali di una tregua stabile.

Donald Trump vuole di più, Benjamin Netanyahu allarga l'intervento in Libano e a Gaza, gli iraniani riaprono i tunnel bombardati dagli americani e dagli israeliani per accedere ai loro depositi protetti di missili balistici: una ripresa alla grande della guerra nel Golfo sembra alle porte e con lei la prospettiva di un Medio Oriente in fiamme. Eppure, non solo l'iniziativa diplomatica del Pakistan continua, ma, malgrado alcuni scambi come gli attacchi americani al porto iraniano di Bandar Abbas e quello missilistico iraniano contro una base americana in Kuwait, una sostanziale tregua regge ormai da sette settimane tra USA e Iran. Né Washington né Teheran sembrano aver fretta di riprendere lo scontro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Guerra en Medio Oriente: Israel reanuda los ataques contra Irán

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