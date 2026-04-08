Guerra in Medio Oriente tregua accettata | che cosa prevede

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato l'accettazione di una proposta avanzata dal premier pakistano, che prevede una tregua di 15 giorni nel conflitto tra le forze coinvolte e l’Iran. La misura mira a stabilizzare la regione e a creare condizioni favorevoli per negoziati futuri. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le parti in conflitto nel Medio Oriente.

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto la proposta del premier pakistano, Shehbaz Sharif, dando quindi il via a una tregua di 15 giorni nel conflitto contro l'Iran. Il semaforo verde, scrive Donald Trump sulla piattaforma Truth, è subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. "Si tratterà di un cessate il fuoco bilaterale - ha detto il Tycoon - Il motivo di questa decisione è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a buon punto con un accordo definitivo riguardante la pace a lungo termine con l'Iran e la pace in Medio Oriente". Un funzionario della Casa Bianca ha fatto sapere alla Cnn che anche Israele rientra nel patto, mentre il primo round negoziale per l'accordo definitivo - a quanto si apprende da fonti informate sui fatti - sarebbe atteso per venerdì 10 aprile a Islamabad. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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