La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, che aveva alimentato speranze di un cambiamento nel Medio Oriente, si è conclusa con una tregua che non ha portato modifiche sostanziali agli equilibri esistenti. La portavoce della Casa Bianca ha pronunciato un annuncio che sembrava segnare una svolta, ma successivamente sono emersi dettagli che indicano una situazione ancora molto vicina allo status quo, con poche variazioni rispetto a prima.

Quando la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt ha annunciato, trionfalmente, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ottenuto la riapertura dello Stretto di Hormuz grazie al cessate il fuoco raggiunto nella notte con l’Iran, chiunque abbia seguito lo sviluppo della guerra scatenata illegalmente da Washington e da Israele il 28 febbraio scorso contro la Repubblica islamica si sarà chiesto a cosa sia servito questo spargimento di sangue. Tecnicamente Leavitt ha ragione. All’inizio del conflitto, la Marina militare statunitense aveva ordinato alle navi in transito nello Stretto di tenersi ad almeno 30 miglia nautiche (circa 55,5 chilometri) dalle sue unità per evitare di essere “scambiate per una minaccia”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La guerra tra Usa e Iran che doveva cambiare il Medio Oriente si è chiusa con una tregua che lascia tutto com’era, o quasi

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