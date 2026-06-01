Guerra in Iran la diretta | si torna a combattere Attacchi preventivi dei caccia Usa I Pasdaran bombardano base aerea americana in Kuwait

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi preventivi con i loro caccia, mentre i Pasdaran hanno bombardato una base aerea americana in Kuwait. La situazione si è riaccesa nel Golfo, con scontri tra le forze iraniane e statunitensi. La controproposta americana per la pace ha portato a un aumento delle tensioni, con le operazioni militari che si sono intensificate nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le intenzioni di entrambe le parti.

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Roma, 1 giugno 2026 – Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di tre giorni. Ma gli ayatollah avvertono: “Non ci fidiamo più delle promesse del nemico”. E annunciano una nuova nave-mosquito che lancia missili Cruise fino a 700 chilometri. https:www.quotidiano.netvideoesterilibano-sul-castello-storico-di-beaufort-sventola-la-bandiera-israeliana-yqj3vcwk All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CentCom Usa fa sapere di avere colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta Teheran: "Colpita e distrutta base Usa da cui partì un raid aereo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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