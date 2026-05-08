Incontro Zaia-Marina Berlusconi Salvini smorza | Non so nulla ma non ci sarebbe nessun problema se si incontrassero – VIDEO

Il leader del partito di centrodestra ha commentato la notizia di un incontro tra il governatore regionale e una figura imprenditoriale. Ha affermato di non avere conoscenza dei dettagli e ha aggiunto che, comunque, non ci sarebbero ostacoli nel caso si verificasse un incontro tra i due. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, senza che siano stati forniti ulteriori chiarimenti ufficiali.

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Il leader del Carroccio ha spiegato che, in ogni caso, non ci sarebbe “assolutamente” alcun problema se i due si incontrassero. Una dichiarazione che punta a raffreddare le ipotesi circolate nelle ultime ore attorno ai rapporti tra il presidente del Veneto e l’area moderata vicina alla famiglia Berl.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Zaia-Marina Berlusconi, Salvini smorza: “Non so nulla, ma non ci sarebbe nessun problema se si incontrassero” – VIDEO Notizie correlate Lega, Salvini: “Zaia e Marina Berlusconi? Non so di nessun incontro”“Non so di nessun incontro tra l’ex presidente di Regione Veneto Luca Zaia e Marina Berlusconi, come ha riportato questa mattina il quotidiano La... Dzeko smorza le polemiche sul caso Dimarco: “Nessun problema, ma attenzione a non esagerare”Il capitano della Bosnia alla vigilia della finale playoff: chiarimento con l’esterno azzurro dopo il video virale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberali; Zaia incontra, a sorpresa, Marina: sono partite le grandi manovre nel centrodestra?; Incontro cordiale Marina Berlusconi-Zaia, non tralasciate considerazioni politiche; Irma Testa incontra i giovani studenti di Capodichino: Abbandonai la scuola, se avessi un figlio non farei lo stesso errore. Incontro 'cordiale' Marina Berlusconi-Zaia, non tralasciate 'considerazioni politiche'Un incontro a pranzo estremamente cordiale, incentrato soprattutto su progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attualità politica del Paese. Così apprende l'ANSA sull'incon ... ansa.it Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberaliFaccia a faccia all’insaputa di Salvini a casa della presidente Fininvest. Si è parlato anche di progetti editoriali ... repubblica.it Salvini smentisce la notizia di Repubblica su un incontro tra Zaia e Marina Berlusconi: "Non so di nessun incontro. Mi fido dei miei non di Repubblica." E chiude: "Su quel quotidiano succedono tante cose che in realtà non sono mai accadute sulla faccia della t x.com Salvini e il vento del nord: stop a Zaia, Garavaglia e La Lega la fa Marina Berlusconi. Di Carmelo Caruso Si muovono i Berlusconi, la finanza milanese esulta per il ribaltone Mps, la base del nord chiede alla Lega di non votare il ddl su Roma Capitale, ma - facebook.com facebook