Incontro Zaia-Marina Berlusconi Salvini smorza | Non so nulla ma non ci sarebbe nessun problema se si incontrassero – VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader del partito di centrodestra ha commentato la notizia di un incontro tra il governatore regionale e una figura imprenditoriale. Ha affermato di non avere conoscenza dei dettagli e ha aggiunto che, comunque, non ci sarebbero ostacoli nel caso si verificasse un incontro tra i due. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, senza che siano stati forniti ulteriori chiarimenti ufficiali.

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Il leader del Carroccio ha spiegato che, in ogni caso, non ci sarebbe “assolutamente” alcun problema se i due si incontrassero. Una dichiarazione che punta a raffreddare le ipotesi circolate nelle ultime ore attorno ai rapporti tra il presidente del Veneto e l’area moderata vicina alla famiglia Berl.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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