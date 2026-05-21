Baronissi guasto alla condotta | sospensione idrica e scuola chiusa a Caprecano

A Baronissi, questa mattina, un guasto alla rete idrica ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune frazioni del territorio comunale. La rottura di una condotta ha reso necessario sospendere l’erogazione idrica e, di conseguenza, le scuole di Caprecano sono state chiuse. La popolazione ha dovuto fare i conti con disagi legati all’assenza di acqua potabile, mentre le squadre tecniche sono intervenute per riparare il danno e ripristinare il servizio.

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Mattinata di disagi a Baronissi per un guasto improvviso alla rete idrica. La rottura di una condotta ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune frazioni del territorio comunale. A comunicarlo è stata la società Ausino, che ha segnalato problemi nelle zone di Caprecano e Fusara, dove i tecnici sono al lavoro per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Tra le strutture coinvolte dalla sospensione idrica figura anche il plesso scolastico di Caprecano. A seguito della situazione, il sindaco di Baronissi, Anna Petta, ha firmato un’ordinanza di chiusura temporanea della scuola fino al ritorno della normale fornitura d’acqua. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, guasto alla condotta: sospensione idrica e scuola chiusa a Caprecano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guasto alla condotta: sospensione idrica a Baronissi, chiusa una scuolaDisagi, questa mattina, per i residenti di Baronissi, dove la società Ausino ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica nelle frazioni di... Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. Guasto improvviso alla condotta: Ittiri resta all’asciuttoDisagi a Ittiri a causa di un guasto improvviso alla rete idrica che ha costretto i tecnici di Abbanoa a chiudere l’erogazione dell’acqua. A causa del guasto alla condotta che trasporta le acque ... unionesarda.it Guasto alla condotta, Quartu resta senz’acqua: disagi e scuole chiuseBrutto risveglio questa mattina per i residenti di Quartu Sant’Elena, che si sono trovati senza acqua corrente a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. Le squadre del pronto intervento di ... unionesarda.it