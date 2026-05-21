Guasto alla condotta | sospensione idrica a Baronissi chiusa una scuola

Questa mattina, i residenti di Baronissi hanno dovuto affrontare un'interruzione dell'acqua nelle frazioni di Caprecano e Fusara. La società che gestisce il servizio ha spiegato che la sospensione è stata causata da una rottura di una condotta principale. La chiusura dell'acqua ha portato alla sospensione delle attività scolastiche in una scuola locale, che è stata chiusa temporaneamente. La società sta lavorando per riparare il danno e ripristinare il servizio il prima possibile.

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