Guasto alla condotta | sospensione idrica a Baronissi chiusa una scuola
Questa mattina, i residenti di Baronissi hanno dovuto affrontare un'interruzione dell'acqua nelle frazioni di Caprecano e Fusara. La società che gestisce il servizio ha spiegato che la sospensione è stata causata da una rottura di una condotta principale. La chiusura dell'acqua ha portato alla sospensione delle attività scolastiche in una scuola locale, che è stata chiusa temporaneamente. La società sta lavorando per riparare il danno e ripristinare il servizio il prima possibile.
Disagi, questa mattina, per i residenti di Baronissi, dove la società Ausino ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica nelle frazioni di Caprecano e Fusara a causa della rottura di una condotta.Scuola chiusaLa sospensione del servizio interessa anche il plesso scolastico di Caprecano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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