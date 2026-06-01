gualchiera il taglio del nastro

L’inaugurazione dei locali restaurati della Gualchiera di Coiano ha attirato un pubblico di brindisi e applausi. La struttura, un tempo centrale per la lavorazione del filato, ora si presenta rinnovata, con le macchine storiche ripristinate. La cerimonia ha segnato il ritorno di un simbolo della tradizione industriale locale, con presenti rappresentanti e appassionati della storia tessile.

Brindisi e applausi per l’inaugurazione dei locali macchine restaurati della Gualchiera di Coiano, luogo simbolo della storia pratese. L’importante intervento è stato possibile grazie a un progetto comunale finanziato con fondi Pnrr. Al taglio del nastro c’erano fra gli altri il sindaco Matteo Biffoni, Alfio Pratesi e l’architetto ed ex assessore in prima linea nel progetto di recupero (foto), l’assessora regionale Cristina Manetti, i molti sostenitori dell’associazione Insieme per il recupero della Gualchiera, come Mario Barbacci, Paola Tassi, Mario Bensi, Gabriele Bosi e tanti altri. Ora c’è un’altra tappa per la Gualchiera: il restauro della turbina Francis, per il quale è stata votata da 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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