Messa in sicurezza e memoria Taglio del nastro per il sentiero

Domenica 29 marzo alle 15 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di un sentiero recentemente messo in sicurezza, un intervento che era stato annunciato da tempo. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità e autorità locali, che hanno tagliato il nastro per ufficializzare l'apertura del percorso. L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e di valorizzazione del patrimonio locale.

Un intervento atteso da anni e un momento di comunità che unisce sicurezza, memoria e identità. Domenica 29 marzo, alle 15.30, ad Appignano del Tronto si terrà l’inaugurazione del consolidamento del versante sud-ovest del centro storico e l’intitolazione del nuovo ’Sentiero delle Sette Spigolatrici’, presso il parco comunale Sergio De Angelis. L’opera, finanziata con 992mila euro grazie all’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Marche, rappresenta un passaggio fondamentale nella mitigazione del rischio idrogeologico in un’area particolarmente delicata del territorio. Il centro storico di Appignano del Tronto, infatti, conserva una tipica struttura medievale a forma di mandorla, modificata nel tempo da frane e dissesti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Messa in sicurezza e memoria. Taglio del nastro per il sentiero Articoli correlati Ricerca e sperimentazione ad alta tecnologia: il taglio del nastroInaugurato oggi 2 marzo il Quantum Computing Lab, la nuova struttura dell’Università di Padova dedicata a ricerca e sperimentazione ad alta... Nocera Superiore, fissato il taglio del nastro del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60E' stata fissata per giovedì 12 febbraio, l'inaugurazione del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60 a Nocera Superiore: appuntamento alle... Aggiornamenti e notizie su Messa in sicurezza e memoria Taglio del... Temi più discussi: Messa in sicurezza e memoria. Taglio del nastro per il sentiero; Ricostruzione post alluvione, sicurezza idraulica della valle dell’Idice: assemblea pubblica a Monterenzio, sull’Appennino bolognese; Bollettino della viabilità n.29 del 13.3.2026; Caggiano, al via la messa in sicurezza sulla provinciale 442. Messa in sicurezza e memoria. Taglio del nastro per il sentieroDomenica 29 marzo l’inaugurazione ad Appignano ... msn.com Stop al taglio degli alberi del Crostolo: vittoria degli ambientalisti. VIDEOREGGIO EMILIA – Aipo ha deciso di sospendere il taglio della vegetazione lungo il Crostolo e di rimandare l’intervento di manutenzione al prossimo autunno. Esultano le associazioni ambientaliste e anc ... reggionline.com Tgr Rai FVG. . Carburanti, in due giorni sfumato gran parte del taglio delle accise sul gasolio. Secondo la federazione dei distributori servirebbero misure per la riduzione dei consumi di Lillo Montalto Monella - facebook.com facebook Il taglio delle accise è una misura sbagliata. L'ho spiegato a oltranza durante la crisi energetica del 2022-2023, quando al governo c'era Draghi. Lo ripeto oggi. In una crisi di offerta non si deve mai, mai, mai, intervenire direttamente sul prezzo del bene scarso. x.com