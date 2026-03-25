Sabato 28 marzo alle 16:00 si svolgerà l'inaugurazione della nuova ala della Casa Albergo per anziani “A. Ciriello”. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l'apertura ufficiale degli spazi rinnovati. L’evento coinvolgerà rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale. La struttura si amplia con nuovi servizi e ambienti destinati all'assistenza degli over 65.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 28 marzo, alle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova ala della Casa Albergo per anziani “A. Ciriello”, sita in Corso Augustale 10. L’intervento di ampliamento e riqualificazione della struttura si inserisce in un più ampio piano di potenziamento dei servizi socio-assistenziali del territorio. La nuova ala è stata progettata con l’obiettivo di garantire alle persone una qualità della vita dignitosa e stimolante, offrendo spazi moderni, funzionali e privi di barriere architettoniche. L’opera punta a rispondere in modo concreto alla domanda di assistenza e socialità, mettendo al centro il benessere collettivo e la cura della persona in ogni sua fase. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casa Albergo per Anziani “A. Ciriello”: il taglio del nastro

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