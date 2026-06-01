Il gruppo scout Agesci Forlì 8 sta preparando il campo estivo itinerante in Tanzania, previsto dal 30 luglio al 14 agosto. L’attività rappresenta una “finestra sul mondo” per i partecipanti, che si stanno occupando dell’organizzazione dell’intera iniziativa. Il progetto coinvolge i giovani in un’esperienza all’estero, con l’obiettivo di esplorare nuove realtà e approfondire il loro percorso di crescita.

Il gruppo scout Agesci Forlì 8 della parrocchia di San Paolo è impegnato in questo periodo ad organizzare il progetto del proprio campo estivo itinerante che si svolgerà in Tanzania dal 30 luglio al 14 agosto. "Siamo il clan ‘Una finestra sul mondo’ del gruppo Forlì 8 della parrocchia di San Paolo – affermano i responsabili –, 17 ragazze e ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Nel nostro percorso scout cerchiamo di conoscere e fare esperienza dei valori che riteniamo per noi fondamentali, come il confronto e il dialogo in una comunità, la relazione nella diversità o la salvaguardia dell’ambiente e della natura". Proprio con questi obiettivi i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gruppo scout pronto per la Tanzania: "La nostra finestra sul mondo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rondine, finestra sul mondo. La quattro giorni del festivalSi svolge in questi giorni la decima edizione di YouTopic Fest, un festival internazionale dedicato al tema dei conflitti.

Con ‘via da Salone 323’, un giovane gruppo di scout prova a rompere lo stigma sul campo romUn giovane gruppo di scout ha avviato un progetto chiamato ‘via da Salone 323’ con l’obiettivo di affrontare lo stigma associato ai campi rom.

Temi più discussi: Gruppo scout pronto per la Tanzania: La nostra finestra sul mondo; Il nuovo motore Hyundai è piccolo, economico e pronto per ogni EV; Diamante Blue Coast 2026: al via la seconda edizione della Settimana del Mare; Aprilia - Un primo giugno dedicato ai bambini.

Il gruppo scout Assoraider Catanzaro 1 festeggia San Giorgio con una suggestiva escursione a SquillaceIl gruppo scout Assoraider Catanzaro 1 A.P.S., nelle giornate del 23 e 24 maggio, in occasione delle celebrazioni per il suo patrono San Giorgio, ha vissuto un’esperienza di profonda immersione tra st ... catanzaroinforma.it

Savona, la staffetta degli Scout: Fantastico unirsi per la pace a piedi, di corsa o in bicicletta. Da soli non si ottiene nienteIl racconto della tappa savonese per la marcia organizzata dall’Agesci ligure. Testimonianze di famiglie, giovani e bambini: La guerra ormai è quotidianità ... ilsecoloxix.it