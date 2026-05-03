Con ‘via da Salone 323’ un giovane gruppo di scout prova a rompere lo stigma sul campo rom

Un giovane gruppo di scout ha avviato un progetto chiamato ‘via da Salone 323’ con l’obiettivo di affrontare lo stigma associato ai campi rom. Il percorso si basa su un’esperienza concreta maturata nel tempo, piuttosto che su semplici opinioni o percezioni. La volontà è quella di portare avanti un'iniziativa che coinvolge direttamente le persone interessate, cercando di cambiare la percezione collettiva attraverso fatti e azioni concrete.

di Federica Morrone Si comincia così, guardando da vicino, non da un’idea, ma da un’esperienza reale costruita nel tempo. Un gruppo di scout giovanissimi, il Clan Il Nomade dell’AGESCI Roma 8°, ha scelto di entrare davvero dentro uno dei luoghi più complessi della città, il campo rom di via di Salone, nella periferia est di Roma. Non per attraversarlo, non per osservarlo da fuori, ma per restarci. Per conoscere. Per costruire relazioni. Per due anni. Da questa esperienza nasce il documentario collettivo Via da Salone 323, che racconta molto del nostro Paese. L’insediamento rom, sorto nel 2006 come soluzione temporanea, è diventato negli anni una condizione stabile per centinaia di persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Con ‘via da Salone 323’, un giovane gruppo di scout prova a rompere lo stigma sul campo rom Notizie correlate Campo rom abusivo, scatta lo sgombero: 11 denunciatiE' scattata l'operazione del comando della polizia municipale di Capua presso l'accampamento rom di via Lazzaro di Raimo nei pressi del santuario di... Serata da dimenticare per il Club Arezzo, sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi PontederaArezzo, 8 febbraio 2026 – Serata da dimenticare per il Club Arezzo, sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi Pontedera con il punteggio di 3-0... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Ballatoio; Only Wine: +40% di presenze a Salone giovani produttori e piccole cantine - Radio Studio90 Italia; Al Salone di Torino 2026 si parla di futuro con il Ministero della pace; Salone del Libro, 3.000 voucher per i giovani: buoni da 10 euro per acquistare libri. Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Furto con scasso in un salone da parrucchiere: il video in direttaFurto con scasso nella notte tra sabato e domenica ai danni di un salone di parrucchiere situato in piazza Martiri Ungheresi, in pieno centro città, a Casarano. Un giovane a volto scoperto è riuscito ... ilmattino.it Numeri in crescita per la 64ª edizione del Salone del Mobile. Giulia Molteni, Chief Marketing Officer di Molteni Group, discute le strategie del gruppo durante la Milano Design Week, le sfide e i progetti futuri, sottolineando l’importanza dell’AI nel core business f - facebook.com facebook Ieri si è concluso, nella splendida cornice del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l’evento celebrativo per i 50 anni dal primo trapianto di midollo osseo in Italia, eseguito a Genova presso il Centro Trapianti di Midollo Osseo e Terapie Cellulari del Poli x.com