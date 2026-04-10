Rondine finestra sul mondo La quattro giorni del festival

Si svolge in questi giorni la decima edizione di YouTopic Fest, un festival internazionale dedicato al tema dei conflitti. La manifestazione si concentra su quattro giorni di incontri, discussioni e approfondimenti, offrendo uno sguardo sulle questioni legate alle crisi mondiali. L’evento si svolge in un luogo dedicato e coinvolge professionisti, esperti e pubblico interessato, con l’obiettivo di affrontare tematiche legate alle tensioni globali.

Mentre guerre e crisi geopolitiche imperversano, arriva la decima edizione di YouTopic Fest, il Festival internazionale sul conflitto. Appuntamento alla Cittadella della Pace di Rondine dal 4 al 7 giugno. Quattro giorni disarmanti in cui cittadini, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, giornalisti, accademici e artisti si confrontano alla pari con giovani provenienti da tutto il mondo sull’elemento cardine che caratterizza il terzo millennio: il conflitto. Dalla dimensione interiore e interpersonale ai conflitti interculturali e interreligiosi, fino ad arrivare alle forme più alte di degenerazione: odio, violenza, guerra. Spazio a incontri, dibattiti, workshop, mostre, spettacoli, attività culturali e sportive allo scopo di costruire la pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rondine, finestra sul mondo. La quattro giorni del festival Career Day, tra sogni e aspettative: per i giovani una finestra sul mondo del lavoroFirenze, 23 marzo 2026 – Un’occasione concreta per affacciarsi al mondo del lavoro, ma anche un momento di confronto, aspettative e scelte. Leggi anche: La lettura: una finestra aperta sul mondo Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06