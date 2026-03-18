XV° edizione di Varchi Comics | Montevarchi capitale del fumetto e del fantasy

A Montevarchi si tiene la XV° edizione di “Varchi Comics”, un evento dedicato al fumetto e al fantasy. La manifestazione attrae appassionati e professionisti del settore, portando in città numerosi espositori e visitatori. La fiera si svolge in diverse location del centro, offrendo mostre, incontri e attività legate alla cultura pop. La giornata si conclude con un'anteprima di nuove pubblicazioni e creazioni artistiche.

Arezzo, 18 marzo 2026 – XV° edizione di “ Varchi Comics”: Montevarchi capitale del fumetto e del fantasy. Questo fine settimana, da sabato 21 a domenica 22 marzo, torna “Varchi Comics”, il festival del fumetto e del fantastico, tra i 60 eventi di livello nazionale promossi dalla Rete Italiana del Fumetto. La principale novità di questa edizione è “ un ritorno alle origini”, con la manifestazione che si svolgerà al Palazzetto dello Sport dove saranno allestiti shooting fotografici cosplay, sfilate, contest, l’area “Varchi Games” dedicata ai giochi da tavolo, oltre a stand commerciali, collezionisti e case editrici specializzate. Il “Varchi Café” sarà invece il cuore dei talk, momenti di confronto con autori e artisti di rilievo, tra cui Rossano Rossi e Fabio Civitelli, storici disegnatori di Tex. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - XV° edizione di “Varchi Comics”: Montevarchi capitale del fumetto e del fantasy Articoli correlati Varchi Comics, a tutto fumetto. Ospiti alla fiera gli artisti di TexConto alla rovescia per Varchi Comics, che sabato 21 e domenica 22 marzo torna nella sua storica location al palazzetto dello sport. Addio a Jacopo Camagni: fra ‘Simulacri’ e ‘Nomen Omen’, la rivoluzione del fumetto e del fantasyBologna, 2 marzo 2026 – “Lui assomigliava a tanti dei suoi eroi, o loro assomigliavano a lui, tanti principi esili con in mano una spada reale o... Altri aggiornamenti su Varchi Comics Temi più discussi: Varchi Comics, a tutto fumetto. Ospiti alla fiera gli artisti di Tex; Varchi Comics 2026, le novità e gli ospiti di uno dei più importanti eventi dedicati ai fumetti in Italia; Nel weekend a Montevarchi arriva la quindicesima edizione del Varchi Comics. Oggi la presentazione; Montevarchi capitale del fumetto e del fantasy. Varchi e il ritorno alle origini. La capitale toscana del fantasy è ormai pronta a trasformarsil festival del fumetto si sposta di nuovo al Palasport con altri spazi, una locandina firmata da una donna ed eventi per i fan. Ospiti di rilievo gli artisti di Tex, la mappa delle novità. msn.com Varchi Comics, a tutto fumetto. Ospiti alla fiera gli artisti di TexLa reassegna con una sezione dedicata al fantasy è pronta ad accogliere l’universo nerd, tra fanzine e cosplay ... lanazione.it Varchi Comics 2026 festeggia 15 edizioni: ritorno alle origini tra fumetti, nostalgia geek e K-pop Quindici edizioni non sono solo un numero tondo da celebrare con una torta e qualche foto d’archivio. Quindici edizioni, per una fiera come Varchi Comics, sono u - facebook.com facebook