Il Grrrigna Comics porta il fumetto in Valsassina | il 2026 ha l' accento lecchese

A fine maggio, la Valsassina ospiterà la quarta edizione di Grrrigna Comics, un evento dedicato al fumetto organizzato dall’associazione culturale La Fucina di Barzio. La manifestazione si svolgerà nel territorio della provincia di Lecco, portando illustratori, autori e appassionati nel contesto locale. L’iniziativa si concentra sulla promozione del fumetto attraverso esposizioni e incontri con i partecipanti. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati della regione, che potranno partecipare a questa kermesse dedicata ai fumetti.

Il mondo del fumetto grande protagonista in Valsassina a fine maggio: torna il Grrrigna Comics, giunto alla quarta edizione e organizzato dall'associazione culturale La Fucina di Barzio. Un fine settimana - il 29, 30 e 31 maggio - in cui saranno protagoniste le storie disegnate, il talento per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Zip! Comics Fest – Dal 17 al 19 aprile il festival del fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di MilanoMancano un paio di settimane allo Zip! Comics Fest, festival di fumetto di cui siamo tra i media partner e che ci vedrà anche protagonisti di due...

Jon J. Muth: Il pittore del fumetto che ha dato colore a The Sandman – Ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Ci sono autori che raccontano attraverso il segno, e altri che raccontano attraverso il colore.