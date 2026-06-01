A partire dal 4 giugno, le sessioni di ginnastica gratuita a Grottammare si terranno in una nuova sede e con orari modificati. Le nuove lezioni si svolgeranno presso un locale diverso rispetto alla precedente ubicazione. Gli orari delle sessioni sono stati aggiornati e prevedono nuove fasce orarie per consentire la partecipazione degli interessati. Le lezioni continueranno a essere gratuite e aperte a tutti i cittadini interessati a mantenersi attivi.

? Punti chiave Dove si svolgeranno le nuove sessioni di allenamento gratuito?. Quali sono i nuovi orari per partecipare alle lezioni?. Chi organizza queste attività di benessere per i cittadini?. Come si può procedere con l'iscrizione al progetto?.? In Breve Lezioni ogni martedì e giovedì tra le ore 7,30 e le 8,30.. Nuova sede presso il Parco Urbano del I Maggio in via Salvo D’Acquisto.. Progetto attivo dal 2019 con 415 partecipanti totali registrati.. Iscrizioni aperte tramite numero 3495711408 o sito usaclimarche.com.. Nuovi spazi e orari per il benessere a Grottammare: il progetto si rinnova dal 4 giugno. Dal prossimo 4 giugno, il progetto denominato Equilibrio e movimento per la salute cambierà modalità di svolgimento a Grottammare, spostando le attività di ginnastica gratuita in una nuova sede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grottammare: ginnastica gratuita cambia sede e orari dal 4 giugno

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