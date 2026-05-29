Montevarchi via Roma cambia ritmo | nuovi orari ZTL dal 1° giugno

Notizia in breve

Dal primo giugno, via Roma a Montevarchi avrà nuovi orari per la ZTL. Le modifiche riguardano gli accessi per chi lavora nella zona e i limiti di orario durante il sabato e le festività. Le nuove disposizioni prevedono una riduzione degli orari di apertura e chiusura, con l’obiettivo di regolare meglio il traffico e la circolazione nei giorni di maggiore afflusso. Le modifiche sono state approvate e saranno in vigore da inizio mese.