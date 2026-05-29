Montevarchi via Roma cambia ritmo | nuovi orari ZTL dal 1° giugno
Dal primo giugno, via Roma a Montevarchi avrà nuovi orari per la ZTL. Le modifiche riguardano gli accessi per chi lavora nella zona e i limiti di orario durante il sabato e le festività. Le nuove disposizioni prevedono una riduzione degli orari di apertura e chiusura, con l’obiettivo di regolare meglio il traffico e la circolazione nei giorni di maggiore afflusso. Le modifiche sono state approvate e saranno in vigore da inizio mese.
? Domande chiave Come cambieranno gli accessi per chi lavora in via Roma?. Quali sono i nuovi limiti di orario per il sabato e le festività?. Chi potrà circolare in centro dopo le ore 19:00 nei feriali?. Dove impatterà concretamente la riduzione della finestra di accesso estiva?.? In Breve Feriali: transito permesso solo dalle 06.00 alle 19.00.. Sabati e festività: circolazione consentita esclusivamente fino alle 13.00.. Nuova gestione operativa valida fino al 30 settembre.. Regime invernale previsto con ripristino dal 1° ottobre 2026.. Dal prossimo lunedì 1° giugno, l’amministrazione comunale di Montevarchi applicherà il nuovo orario estivo per la Zona a Traffico Limitato in via Roma, modificando le fasce di accesso per i veicoli non autorizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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