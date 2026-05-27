Sant’Anna il Cup cambia sede e orari E partono i lavori per ampliare l’asilo nido aziendale

Da quicomo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1 giugno, il Centro unico di prenotazione presso l'ospedale Sant'Anna si sposta in una nuova sede e gli orari di apertura vengono parzialmente modificati. Questa variazione è stata decisa per permettere l’inizio dei lavori di ampliamento dell’asilo nido aziendale. Nei prossimi mesi, la struttura raddoppierà la propria capienza. La modifica riguarda esclusivamente la sede e gli orari del Cup, non ci sono altre variazioni nelle modalità di prenotazione.

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Novità importanti all’ospedale Sant'Anna. Dal 1 giugno il Centro unico di prenotazione cambia sede e modifica parzialmente gli orari di apertura per consentire l’avvio dei lavori di ampliamento dell’asilo nido aziendale, che nei prossimi mesi raddoppierà la propria capienza. L’intervento rientra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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