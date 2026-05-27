Sant’Anna il Cup cambia sede e orari E partono i lavori per ampliare l’asilo nido aziendale

Notizia in breve

Dal 1 giugno, il Centro unico di prenotazione presso l'ospedale Sant'Anna si sposta in una nuova sede e gli orari di apertura vengono parzialmente modificati. Questa variazione è stata decisa per permettere l’inizio dei lavori di ampliamento dell’asilo nido aziendale. Nei prossimi mesi, la struttura raddoppierà la propria capienza. La modifica riguarda esclusivamente la sede e gli orari del Cup, non ci sono altre variazioni nelle modalità di prenotazione.