Grosso incendio in un' azienda di verniciatura | VIDEO
Un incendio di grandi proporzioni si è verificato nel pomeriggio di oggi in un'azienda di verniciatura di componenti metallici nella zona industriale di Imola. Le fiamme sono divampate in via Vanoni, provocando l'intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati riportati feriti. L'incendio è stato spento dopo diverse ore di lavoro. La causa dell'incendio non è ancora nota. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.
Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, all'interno di un'azienda specializzata nella verniciatura di componenti metallici in via Vanoni, nella zona industriale di Imola.L'allarme è scattato intorno alle ore 15:00,. Sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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