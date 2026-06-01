Grosso incendio in un' azienda di verniciatura | VIDEO

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è verificato nel pomeriggio di oggi in un'azienda di verniciatura di componenti metallici nella zona industriale di Imola. Le fiamme sono divampate in via Vanoni, provocando l'intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati riportati feriti. L'incendio è stato spento dopo diverse ore di lavoro. La causa dell'incendio non è ancora nota. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.