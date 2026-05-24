Grosso incendio nella notte | in fiamme decine di auto video

Notizia in breve

Nella notte, alle 2, un incendio ha coinvolto lo stabilimento di Autodemolizioni e Adige srl a Settimo Milanese. Le fiamme hanno interessato decine di automobili parcheggiate all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.