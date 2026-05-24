Grosso incendio nella notte | in fiamme decine di auto video
Nella notte, alle 2, un incendio ha coinvolto lo stabilimento di Autodemolizioni e Adige srl a Settimo Milanese. Le fiamme hanno interessato decine di automobili parcheggiate all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.
Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato nella notte, intorno alle 2, all'interno dello stabilimento della società Autodemolizioni e Adige srl a Settimo Milanese (Milano). Le fiamme hanno avvolto e distrutto numerosi veicoli che si trovavano all'interno di un capannone in attesa di essere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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