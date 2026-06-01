Grimaldo taglia fuori la Juventus? Voglio tornare in Liga

L'esterno spagnolo del Bayer Leverkusen ha dichiarato di voler tornare in Liga, escludendo un possibile trasferimento alla Juventus. La sua volontà di rientrare nel campionato spagnolo è stata comunicata ufficialmente. Non ci sono altre trattative in corso con altri club italiani. La dichiarazione arriva dopo alcuni mesi di voci sul suo possibile passaggio in Italia. La volontà del giocatore sembra essere orientata esclusivamente verso il ritorno in Spagna.

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