Juventus Grimaldo | il colpo da sogno per i bianconeri

La Juventus sta cercando di rafforzare la propria rosa e ha messo gli occhi su Alejandro Grimaldo. Il club ha avviato trattative per portare il difensore spagnolo in squadra, considerando questa operazione come una delle principali priorità del mercato. Le discussioni tra le parti sono in corso, ma non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi definitivi. Grimaldo, attualmente in forza a un club di prima divisione, rappresenta un obiettivo di lunga data per i bianconeri.

Juventus-Grimaldo: un colpo da sogno per i bianconeri. Certe passioni non si scordano mai e quella della Juventus per Alejandro Grimaldo sembra essere una di quelle storie destinate a tornare ciclicamente sotto i riflettori. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Grimaldo: il colpo da sogno per i bianconeri Notizie correlate Milan-Juventus, sfida da Champions: i bianconeri cercano il colpo a San SiroDomenica sera, alle 20:45, lo stadio di San Siro farà da palcoscenico a una delle grandi classiche del calcio italiano: Milan-Juventus 26 aprile 2026. Juventus: Camavinga è il sogno proibito dei bianconeriEduardo Camavinga è in uscita dal Real Madrid e la Juventus vuole provare l’assalto al centrocampista francese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rieccolo, tre anni dopo: perché la Juve ora può davvero fare il colpo a sinistra; Grimaldo accostato al Milan? Il terzino del Bayer Leverkusen: È come il Real Madrid in Spagna; Juventus, ritorno su Grimaldo: occasione a sinistra; Grimaldo chiama il Milan, i rossoneri sognano il grande colpo. Rieccolo, tre anni dopo: perché la Juve ora può davvero fare il colpo a sinistraIl laterale è finito nei radar bianconeri: relazioni eccellenti e brillanti hanno portato in più occasioni la Signora a sondare il terreno per il terzino, fin qui senza successo ... tuttosport.com Juventus, ritorno su Grimaldo: occasione a sinistraLa Juventus torna su Grimaldo: prezzo accessibile e numeri top, ma la Champions sarà decisiva per battere la concorrenza. europacalcio.it Sono passati 4 anni da quel 6 maggio 2022, giorno dell’ultimo gol segnato da Paulo #Dybala in Genoa Juve 2-1 Ve lo ricordate Vi manca vederlo con la maglia bianconera #Juventusnews24 - facebook.com facebook Il prossimo calciomercato della #Juventus passerà inevitabilmente dalla #ChampionsLeague In ballo 70 milioni di euro: foste nei bianconeri, che investimenti fareste #Juventusnews24 x.com