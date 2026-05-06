Juventus Grimaldo | il colpo da sogno per i bianconeri

Da ilprimatonazionale.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta cercando di rafforzare la propria rosa e ha messo gli occhi su Alejandro Grimaldo. Il club ha avviato trattative per portare il difensore spagnolo in squadra, considerando questa operazione come una delle principali priorità del mercato. Le discussioni tra le parti sono in corso, ma non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi definitivi. Grimaldo, attualmente in forza a un club di prima divisione, rappresenta un obiettivo di lunga data per i bianconeri.

Juventus-Grimaldo: un colpo da sogno per i bianconeri. Certe passioni non si scordano mai e quella della Juventus per Alejandro Grimaldo sembra essere una di quelle storie destinate a tornare ciclicamente sotto i riflettori. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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