Randal Kolo Muani ha dichiarato di voler tornare alla Juventus durante l’estate, indicando questa società come prioritaria tra le sue preferenze per la stagione 20262027. La squadra bianconera si sta preparando a un possibile ritorno del giocatore, che attualmente non è sotto contratto con il club. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La Juventus prepara il grande ritorno: Randal Kolo Muani ha messo il club bianconero in cima alle proprie preferenze per la stagione 20262027. Nonostante i soli sei mesi trascorsi a Torino, l’attaccante francese ha lasciato un’impronta indelebile tra gol e prestazioni di sostanza, convincendo la dirigenza della Continassa a trasformare il “ritorno di fiamma” in un obiettivo concreto per il mercato estivo. Dopo il tentativo sfumato nella scorsa sessione per motivi economici, la volontà ferrea del giocatore di vestire nuovamente la maglia della Signora potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare la trattativa con il club proprietario del cartellino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Kolo Muani chiama: “Voglio tornare a Torino in estate”

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